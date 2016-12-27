2017科技業5成2徵才 較今年多

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根據1111人力銀行針對科技業調查，超過4成5受訪企業明年人力需求以「補足人力缺口」為主，另3成則仍保守因應；調查也顯示，5成2受訪科技業明年人力需求將大於今年，4成8企業坦言明年人力需求較今年減少；整體而言，科技業明年人力需求將略高於今年。

進一步就科技業類別交叉分析，電信通訊、軟體網路、光電光學三大科技業分別是明年徵才成長較多的前三名。職務上則以「電腦系統/網路資訊」、「光電IC/電子通訊」、「機械模具/生產製造」三大職務人才需求較多。

在徵才人數上，企業平均徵求16人，若以此次受訪企業平均員工數159人而言，科技業明年全年人力需求約佔現職員工的1成。

調查也顯示，高達7成3的受訪科技業會將第一季視為主要徵才季，其次則在第二季，越近年底徵才規劃較保守。徵才主因仍以「補足人力缺口」、「儲備人力/培養人才」為主，同步呼應第一季轉職潮的人力缺口，以及企業會趁5、6月畢業季招募大批社會新鮮人，作為儲備培訓下半年人才需求。

同時，受訪科技業對明年的產業發展預估，超過4成5仍保守認為與今年「持平」，另外則有2成2樂觀認為產業會繼續成長(15.7%)、或現已觸底反彈(6.3%)，整體而言，企業對明年景氣已不再悲觀看待。

1111人力銀行副總李大華分析，科技業向來是產業人才需求的領先指標，1111人力銀行資料庫11月科技業工作機會數近4萬筆，佔整體職缺的1成1左右，與去年同期相較，成長幅度為7.7%，年增幅更是整體工作機會數的3倍；且根據資料庫顯示，在徵才淡季的下半年，科技業人才需求量依舊與上半年相當，代表今年下半年科技業嗅得景氣復甦氛圍，率先啟動徵才動能。

(工商)