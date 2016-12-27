蘋果搶攻人工智慧 圖像辨識能力大提升

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蘋果在人工智慧（AI）研究有新成果。外媒報導，蘋果日前公布一項研究報告，可提升電腦視覺系統對現實世界圖像的辨識能力。

富比世（Forbes）與科技媒體網站MacRumors和Appleinsider報導，蘋果上週公布一項有關人工智慧辨識的學術研究報告，指出可提升電腦視覺系統的圖像辨識能力。

在機器學習（machine learning）研究領域，運用人工合成圖像（synthetic images）訓練神經網絡（neural network）可以更有效率，因為合成影像已具備加註（annotate）和標記（label）等演算法處理。

不過人工合成圖像相較現實世界的圖像，卻又不夠「真實」，因此可能讓電腦視覺系統的圖像辨識能力受到侷限。

報導指出，蘋果這項研究報告，透過結合模擬圖像和真實圖像的比對式訓練技術，可提升電腦視覺系統對現實圖像的辨識能力。

報導指出，蘋果不再限制研究人員或員工對外發表有關人工智慧或是機器學習領域的研究成果。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前表示，機器學習技術讓蘋果產品和服務更聰明，蘋果已經採用機器學習技術多年，進而提升使用者經驗，蘋果會透過研發或併購持續投資機器學習領域。

外媒先前報導，蘋果積極擴增聘請人工智慧團隊規模，近年來蘋果在人工智慧專家的人數規模，估計成長3倍到4倍之多。

透過併購方式，蘋果積極深化人工智慧技術。外媒先前報導，蘋果併購英國新創企業VocalIQ，這個新創企業主要開發人工智慧軟體，透過機器學習和語言處理技術，打造虛擬助理軟體，可讓電腦「說話」，突破擬定腳本或特定指令的語音互動模式，讓科幻電影中虛構的情節有機會成真。

蘋果先前併購一家小型新創企業Perceptio，這家企業研發的目標是開發以人工智慧為基礎的影像識別系統，這個系統可應用在智慧型手機產品。1051227

(中央社)