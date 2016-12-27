護理葵花寶典電子書 美和科大參賽奪冠
屏東美和科技大學，參加「2016魔幻盃大專組全國電子書創作競賽」，以「護理基礎醫學葵花寶典」系列互動式多媒體電子書得冠軍，這部寶典能有效提升護理師國考通過率。
這部寶典由美和科大資訊管理系結合護理系師生製作，指導老師之一的護理系老師許淑敏說，在傳統的護理教學中，學生學習常易出現斷層與片段記憶，而使基礎醫學學科知識無法連結後續護理課程，因此導致實習時無法將基礎醫學學科與護理知能應用得當。
許淑敏說，寶典的設計概念，就是希望在護理養成教育中便將課程進行整合，運用資訊科技融入教學的學習環境，採全人照顧觀點來發展適教的教材，讓學生透過手機、平板或電腦隨時下載，達到處處學、時時學的有效學習環境。
美和科大以「護理基礎醫學葵花寶典」系列的第一單元「生命徵象」部分參賽，就獲得佳績，美和科大表示，寶典就是連結基礎醫學與護理的脈絡教學，將基醫融入互動區、教材區、技能區及情境區等4區的線上基礎醫學護理行動數位學習教材，用來提升學生學習動機和成效，更能有效提升護理師國考通過率。
美和科大表示，這個研發也希望發掘與企業產學合作的機會。1051227
(中央社)
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