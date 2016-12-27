高鐵春節加開392班次 29日凌晨開賣

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明年春節連假高鐵車票將在29日開賣，高鐵公司今天表示，疏運期間規劃加開392班次列車，總共提供1568班次，旅客可及早規劃行程。

明年春節假期倒數1個月，高鐵公司今天宣布，為服務返鄉及旅遊旅客，1月25日至2月2日疏運期間，將加開392班次列車，其中南下有195班，北上有197班，總共提供1568班次，29日凌晨0時開放訂票。

高鐵公司說，這次連續假期依然維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，其中適用早鳥優惠的有581班次，佔疏運期間總班次37%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥折扣，另外還有290班次適用大學生優惠。

高鐵公司補充，春節疏運期間將依照各車次列車旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊聯名卡之旅客，可直接感應進站，建議旅客及早規劃行程。1051227

(中央社)