廖國棟：黨主席公然違背法規 應下台辭職

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天說，中常委姚江臨告國民黨與黨主席洪秀柱是有理，一個黨主席公然違背法規應下台，這件事攸關黨的生存之戰，明天常會一定會有人發難。

國民黨文傳會副主委胡文琦回應說，中國國民黨是民主多元的政黨，有不同的聲音，非常正常。對於廖國棟的看法，表示尊重。明天中常會，歡迎所有中常委循民主遊戲規則，陳述意見，在會場進行充分討論，不要做刻意擴大解讀。黨中央做法是否合法與合理，相信黨內、社會自有公評。

中國國民黨中常委姚江臨等人，不滿中常會在12月21日通過主席選舉時程，委請律師向台北地方法院遞狀，向國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟，並向法院聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議。

廖國棟上午在立法院前受訪表示，從黨團角度看這件事情，黨團每天都在玩議事規則，國民黨上週中常會主席用所謂扣除請假人數，出席人數過半就可以開會的技巧通過主席選舉時程，國民黨法規沒有這樣的條文，且違背現行相關規範。

廖國棟說，姚江臨提告，是有基礎、有理的，他明天應該會出席中常會，上週未出席中常會是因黨產會預算審查必須留守立法院。被問會給黨中央什麼建議？廖國棟說，希望回歸制度、回歸法規，否則制度紊亂、黨中央不遵守制度，「黨會分崩離析、會進入一個戰國時代」，對黨的發展非常不利。

被問黨主席洪秀柱遭質疑公然違法，明天主持國民黨中常會的正當性為何？廖國棟說，黨中央一直研究怎麼讓這個案子能夠重新討論，內部進行檢討，這件事情非同小可，「如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該下台、辭職」。

廖國棟說，明天中常會要有人發難挑戰黨主席的合法性與正當性，洪秀柱才會面臨「是否為合法黨主席」的問題，姚江臨所提訴訟有法律基礎，明天一定會有人發難，這件事情攸關國民黨未來的生存，生存之戰非常嚴肅。1051227

(中央社)