夫妻精神障礙 南投驚傳一家三口自縊亡

南投一家三口命案現場，警方調查中。（民眾提供）

警方封鎖現場調查中。（民眾提供）

南投縣南投市今晨驚傳一家3口自殺案件，家住永興路、現年57歲的曹姓男子與56歲的許姓妻子、22歲的兒子，被曹男的哥哥發現3人均上吊身亡。兒子陳屍於一樓廁所門口，夫妻陳屍於二樓房間門口，現場無打鬥痕跡，留有遺書一封。

警方初步了解，死者夫妻均有精神疾病，其中妻子日前曾因此送草屯療養院。

自殺原因警方釐清中。

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(中時)