張柏芝耶誕檔期工作全推 全只因這件事....

張柏芝推掉工作，只為陪兒子過耶誕節。(圖/新浪娛樂)

張柏芝與謝霆鋒離婚近五年，雖然獨自照顧兩個兒子，不過沉浸於天倫之樂的她，據悉為了陪兒子過耶誕節，不惜推掉工作，當下心情好到連粉絲要求合影也是來者不拒。

有網友直擊在香港嘉年華，巧遇張柏芝母子三人到中環「友邦歐陸嘉年華」遊玩，由於周遭有2位親友及1位疑似外傭的女子，加上大會安排的3名工作人員貼身保護，一行人大陣仗現身引起不少民眾注意，張柏芝在兒子玩樂時，也不時摸頭或與他們擊掌，互動相當親密，或許難得與兒子出遊，讓張柏芝心情大好，遇到粉絲合照皆來者不拒，甚至主動拿著粉絲手機自拍，作風相當親民，也獲得網友一致好評。

(中時電子報)