年度全球最多人造訪城市 曼谷獨占鰲頭

曼谷蘇萬那普國際機場最知名的一組雕像。（圖/維基百科）

身為全球旅遊業重鎮的泰國，在今年萬事達卡（MasterCard）公司最新的十大旅客造訪城市排名中，曼谷（Bangkok）以2,000多萬人的數量獨占鰲頭。力壓第二名的倫敦、巴黎，更將東京和首爾遠遠拋在後頭。曼谷在政局趨於穩定後，一年（2015-2016）之間到訪旅客暴漲13%，泰國媒體認為此成果得力於國家大力支持旅遊業。

據泰國國家報（The Nations）報導，今年度由知名的萬事達卡做出的最新十大旅客造成城市名單，泰國首都曼谷以2,147萬人力壓群城，成為全球最多人拜訪的都市。其餘9名依序包含倫敦、巴黎、杜拜、紐約、新加坡、吉隆坡、伊斯坦堡（Istanbul）、東京和首爾。其中曼谷今年在國內情勢趨於穩定後，加上政府祭出各種像免簽證費等的優惠配套，讓曼谷的旅客上漲13%，但名列第9名的東京更勝一籌，今年度的外籍旅客成長幅度更高達14.7%。

名列最多旅客造訪城市第九的東京，旅遊人數今年也大漲14.7%，圖為東京晴空塔。（圖/美聯社）

中東的杜拜憑借各種奢華的設施以及阿聯酋航空的龐大支援，讓這座城市躍升為全球第四多旅客造訪的地點。圖為知名的帆船飯店。（圖/美聯社）

泰國官方對旅遊業的扶持有相當大的助力，除了祭出像限時免簽證費的措施，吸引年底大批放聖誕假期的歐美遊客，更是吸引有過年年假的華人社會。讓泰國今年光靠旅遊就賺進2.4兆泰銖（約2.14兆台幣）的收入，比去年同期增長5%的幅度。為了因應不斷成長的旅客數量，泰國政府更決定投入1,940億泰銖（約1,726億台幣）在未來15年內擴建境內6大國際機場，並同時計畫興建連結曼谷市區兩大機場- 蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）和廊曼機場（Don Mueang International Airport）之間的地鐵，該線完工後，勢必能為泰國其他旅遊地區搶下更多轉機旅客。

俗話說，「見賢思齊、見不賢而內自省」，名單10大城市除了是該國或該區域的重要大城外，幾乎都是區域性的交通運輸樞紐，台灣若想依賴觀光旅遊立國，似乎該看看這些城市，尤其我們的鄰居們，他們是如何振興觀光，成功吸引「各國」旅客並賺進外匯收入。

(中時電子報)