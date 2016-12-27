王思聰爆料發威？王菲演唱會票價驚傳崩盤
王菲「幻樂一場」演唱會即將開唱，但這場演唱會未唱前就有滿滿話題，直到票價公布，看台區1800元人民幣（約台幣9000）、內場高達7800人民幣(約台幣39000)，創下紀錄。但王思聰日前在節目爆料該場演唱會內幕，直指王菲與經紀人才是最大利益者，「誰買誰腦殘」，沒想到現在就傳出票價崩盤的消息。
萬達集團公子哥王思聰日前在節目上大爆王菲演唱會內幕，直指票價訂這麼高，全因最大利益就是王菲與經紀人陳家瑛，更說原先該演唱會有意最高票要訂到一萬人民幣，但遭到物價局反對才作罷；王思聰還嗆王菲這樣的做法傷的全是歌迷，「誰買誰腦殘」！
先前王菲票價被炒作到60萬人民幣(約300萬台幣)，引來不少歌迷反感，加上王思聰爆料一出，引發更多人關注，大陸電視台也報導了「王菲演唱會崩盤」的相關新聞，先前票價網站有2.300人在兜售王菲演唱會票，如今僅剩下不到10位賣家，且最貴7800人民幣的內場票價，還有人以6850人民幣求售。
甚至有網友痛批王菲這次的演唱會是「懶惰、自私與貪婪」，不過不少粉絲還是支持偶像作法，認為她久久露面一次賺錢不為過，也有圈內人接受陸媒訪問時透露，「就算票全賣光了，主辦方還是虧錢。」強調這場演唱會的高品質。
(中時電子報)
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