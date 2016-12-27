川普：UN只是個大家聚在一起享受的俱樂部
在聯合國譴責以色列在約旦河西岸和耶路撒冷東部的屯墾後，即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)在推特上批評，聯合國只是一群人聚在一起聊天、享受時光的俱樂部，並暗示他一月正式上任後事情將有所不同。
川普在推特上說：「聯合國有很大的潛力，但現在它只是個俱樂部，讓人們可以聚在一起、談話和享受時光，真是可悲。」他也表示，在他贏得美國大選前世界很陰鬱、沒有希望，但現在股市上漲將近10%，而且美國聖誕節消費超過1兆美元！川普周五的時候也暗示關於聯合國的議題，在他1月20日正式上任美國總統後，事情將會有所不同。
《紐約時報》(New York Times)指出，聯合國這個有193名成員的組織事實上沒有閒著，已經完成了不少事蹟，今年聯合國安理事會通過超過70項具法律效益的決議，例如對北韓實施新的制裁、授權並派出聯合國維安小組。聯合國大會也界定了鑽石在戰亂中的角色、譴責伊朗和北韓侵害人權，以及授權調查敘利亞內戰中，是否有發生違反戰爭法或人道的事情。
但聯合國也因龐大系統中的官僚主義而引發爭議，有些西方政府認為聯合國效率不彰，但也有發展中國家認為聯合國深受富有國家的影響。
(中時電子報)
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