生日趴險被百萬網友擠爆 墨少女好無奈

墨西哥少女露比今天過15歲生日，不過她看起來並不開心，因為她父母先前拍攝的邀請影片在網路吸引100多萬人回覆，雖然最後「只」來了千人，仍讓她難以招架。

法新社報導，15歲少女的生日派對在拉丁美洲通常是一件大事，傳統上家人都會竭力全力，替她們舉行成年禮歡迎儀式。

不過，露比（Rubi）父母拍的生日邀請影片因為錯把隱私設定設在「公開」，在網路爆紅，把這場「成年」派對提升到新境界。

露比父親克瑞森西奧（Crescencio）在影片中說：「嗨，大家好嗎？我們想邀請您12月26日參加我們為女兒露比在拉虎亞（La Joya）舉辦的15歲生日派對。」

克瑞森西奧戴著墨西哥北部特有的牛仔帽，站在他的妻子與現在爆紅的露比身邊，唱名將在生日派對演出的樂隊名稱，並宣布舉行1場獎金達1萬墨西哥披索（約新台幣1萬6115元）的賽馬活動。

他在片中邀請「大家」共襄盛舉。既然發出豪語，現在換這個家庭履行諾言了，因為有130萬名臉書（Facebook）好友回覆將出席這場生日趴。

拉虎亞位在墨西哥中部聖路易波多西市（San LuisPotosi）附近，村莊人口僅200，露比這場生日趴對拉虎亞來說肯定是一場盛會。

這段影片吸引許多媒體採訪克瑞森西奧，他向其中一家媒體說：「一切都失控了。」 他說：「當然，這不代表我們不想邀請所有人，但我們的派對是區域性的…這出乎我們意料之外。」

一家航空公司趁機免費宣傳，提供前往派對的折扣機票。網路還出現新電玩，描述一名少女在紅地毯上向所有人廣發邀請函。

露比一家說，他們原本預期招待800人。地方當局之後決定將派對移師大型公開田地舉行，並發布安全措施細節，聲勢浩大到讓墨西哥媒體封為「年度盛會」。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，雖有100多萬人回覆將出席，最後「只」來了數千人，儘管如此，這麼龐大的賓客人數仍讓露比與她家人難以招架。幾張照片顯示露比眼眶已經泛淚。

不過，並不是所有墨西哥人都覺得這起事件有趣。墨西哥谷大學（Universidad del Valle de Mexico）民意調查中心負責人波爾（Mercedes Poire）說：「這完全展現了大家瞎起鬨的現象。」

他說：「我們面臨了陷入荒謬社會的巨大危機。」（譯者：中央社張曉雯）1051227

(中央社)