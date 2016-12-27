將官晉任 蔡總統感謝軍眷支持

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總統蔡英文今天表示，將官晉任是肯定也是責任，期許將官成為國軍最重要領導幹部，也特別感謝軍眷支持，一定要讓國軍得到應有的社會認同和尊敬。

蔡總統、國防部長馮世寬與國家安全會議秘書長吳釗燮等上午出席將官晉任典禮。

蔡總統表示，在這個光榮時刻，她要祝賀各將軍，晉任授階代表國家最大肯定，也是責任加重。將官是國軍最重要領導幹部，要做好戰訓責任，成為軍中模範，言行舉止代表國軍形象，國軍優秀表現讓國民同胞更敬重。

蔡總統說，將官軍旅累積的經驗是國軍戰力核心，須精益求精，國軍才會越來越進步，接下來無論在什麼崗位，一定要持續學習、創新，延續好傳統，追求與時俱進，發揮領導才能，完成國防事務革新，讓國軍不斷進步。

蔡總統表示，近期視導許多單位，注意到有些需改革事項，包括優先提升單兵戰鬥裝備、整建老舊營舍、加強行政效率、提升國軍形象等，希望大家跟她一起努力，完成改革。

蔡總統說，這些優先推動改革攸關生活與安全尊嚴，是國軍弟兄姊妹最可靠後盾，經幾個月努力，國軍已展現不同風貌，社會開始提升對軍人的尊重，她不會滿足於現在的成果，一定要國軍得到應有的社會認同和尊敬。

蔡總統感謝軍眷支持說，沒有軍眷的支持，將官不會有今天的成就。

致詞結束後，蔡總統與將官握手，也特別走到軍眷席，向軍眷握手致意。1051227

(中央社)