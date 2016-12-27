遭對手提告當選無效 蔣萬安勝訴定讞

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台北市立委候選人潘建志日前指控，國民黨籍立委蔣萬安在選舉中提供電扇等獎品供選民摸彩，涉賄選並訴請當選無效，台灣高等法院今天駁回上訴，蔣萬安勝訴定讞。

蔣家第4代、前立委蔣孝嚴之子蔣萬安，遭同選區的競爭對手潘建志指控，選舉期間提供腳踏車、電風扇等獎品讓選民摸彩，藉此影響投票意願，因此提告蔣萬安賄選並訴請當選無效。

一審台北地方法院5月就當選無效事件宣判駁回原告，判決蔣萬安勝訴，也就是當選有效。經上訴，台灣高等法院今天宣判，維持一審判決，上訴駁回。全案定讞。

此外，蔣萬安被控賄選部分，台北地檢署3月間處分不起訴。1051227

(中央社)