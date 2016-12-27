巧奪天工 匠心獨韵！潍坊工藝精品今日起亮相台灣
匠心獨韻·濰坊工藝精品展，今日在台灣大學圖書館日然廳舉行開幕儀式，開幕現場冠蓋雲集，資深媒體人中華文創協會黃肇松會長、旺旺中時文化傳媒林淑黛總經理、沈春池文教基金會陳春霖秘書長、美國中國電視台謝瑾瑜董事長、上水生活藝術負責人許薾勻、台北市中華書畫藝術學會理事長潘淑梅、非玩不可創意文化章琍吟等貴賓親臨現場，為本次活動拉開序幕，主辦方濰坊市台辦副主任董清虎先生對於蒞臨現場的貴賓進行了詳細的城市介紹，濰坊工藝研究所所長邢順建針對濰坊工藝的技術及精品的進行了詳實介紹，濰坊民間文化藝術舉世聞名，包括核雕、刺繡、仿古銅、面塑、年畫、剪刻紙、紅木嵌銀等。
其中核雕藝術是世界兩大核雕門系之一，桃核雕的發源地，已被列入國家級非物質文化遺產。兩岸民眾對核雕欣賞、收藏者眾多，台北故宮博物院陳列的橄欖核舟系列更是成為鎮館之寶。充滿氣韻生動與創作自信的作品，與此一歷史空間交互對話，彰顯出屬於這個時代的工藝意象與藝術風範！
百年工藝 全新創作 台灣首亮相
本次展覽主辦方首次整體呈現濰坊核雕、刺繡、面塑、年畫、剪刻紙、紅木嵌銀等中華民族傳統手工藝，展現「中華民族工藝」、凸顯「中華民族製造」，這些傳統手工藝是中華民族璀璨文明及聰明才智的最佳見證。專題展覽重點展示了百餘件藝術觀賞性高、代表性強、非遺保護工作開展較好的國家級非遺代表項目，讓公眾從精美絕倫的手工藝品中得以窺見的巧奪天工、博大精深的中華傳統手工藝技法。
精雕細琢 呈現大師典範
濰坊核雕始於清末，並於本世紀初時在巴拿馬博覽會上獲獎。它主要是用桃核為材料，並巧妙地利用桃核上的自然麻紋雕出各種生動的景物，如山水、花鳥、人物及車船、首飾、印章等優秀作品。
濰坊核雕，與風箏、嵌銀、仿古銅、年畫齊名，都是工藝精品之最，國之瑰寶。清朝末年，山東濰坊諸城縣著名核雕藝人張大眼在北京宮延刻朝珠、捻珠、手串、佛珠等，此後該雕刻工藝傳承近三百年，經過一代又一代匠人的苦心摸索，創出了一件又一件的新穎作品，為中國的工藝美術錦上添花。
百件經典 從學術殿堂到經典工藝的思維觀照
台灣大學是寶島台灣最高學府，作為寶島台灣學術與文化的典型代表，它不僅濃縮了人們對求知的執著態度，還集中反映了人們的精神生活以及審美情趣。此次展出的濰坊工藝精品不僅與大學的文化氛圍相得益彰，更呼應了文化人群考究的生活品味。
匠心獨韻·濰坊工藝精品展舉辦時間、地點
首場：12月26日-29日 台灣大學圖書館日然廳（台北市大安區羅斯福路四段1號）
次場：12月30日-元月3日 台中濰坊民間藝術館（台中市西屯區科園一路8號）
12月30日至元月3日在台中濰坊民間藝術館次場盛大展出！部分工藝精品將保留在濰坊民間藝術館常態展出。
(中時電子報)
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