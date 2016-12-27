小天后泰勒斯緋聞對象 盧卡斯提爾挑戰新版《馬蓋先》

新版《馬蓋先》延續舊版主角足智多謀的形象。（圖／AXN提供）

演員盧卡斯提爾外型帥氣，還曾與小天后泰勒斯爆出緋聞過。（圖／AXN提供）

溫子仁導演的操刀下，劇中加入許多緊張刺激的動作電影元素。（圖／AXN提供）

新版《馬蓋先》即將於12月27日今晚間9點於AXN全台首播，本次擔綱演出馬蓋先的好萊塢新星盧卡斯提爾，以《X戰警：天啟》打開知名度，12歲那年即以童星身分出道，出演各類電影與電視劇，鄰家男孩的形象深植人心，還因出演泰勒絲《天生一對》MV，與小天后泰勒斯爆出緋聞而轟動一時，盧卡斯提爾更將於2017 最新冒險動作片《怪獸卡車》(MONSTER TRUCKS) 獨挑大樑，26歲星運即氣勢如虹的他，透露飾演馬蓋先是非常棒的經驗，他說：「馬蓋先就如同是美國版的詹姆士龐德。」更表示爸爸就是馬蓋先的鐵粉，得知兒子將擔綱演出這個經典角色時，爸爸覺得與有榮焉。

而導演溫子仁自2015年執導的《玩命關頭7》創下全球約台幣450億的驚人票房，一夕躍升為好萊塢炙手可熱的金牌導演，馬蓋先題材的魅力，更促使他首度跨足電視圈，溫子仁坦言從小就是馬蓋先的死忠戲迷，因為相較於傳統英雄的武力打鬥，馬蓋先善用生活道具解決難題，足智多謀的「蓋式主義」，就是他最欣賞的英雄元素。 他說：「或許一般人認為，馬蓋先最重要的是他的瑞士刀， 但在我的新詮釋中，馬蓋先最棒的工具應該是他聰明的頭腦！」新作中除了保留馬蓋先以智取勝的原創精神，他更表示將加入電影執導的經驗，為《馬蓋先》帶來更多精采的特技與思維。

在《玩命關頭7》溫子仁導演的操刀下，劇中加入許多緊張刺激的動作電影元素，其中吊掛在飛機外的畫面，拍攝過程充滿挑戰，更是讓新一代的蓋式英雄盧卡斯提爾吃盡苦頭，面對盧卡斯的敬業上陣，飾演馬蓋先最佳拍檔的喬治科爾曼伊茲表示非常欣賞盧卡斯對工作的投入，喬治科爾曼伊茲曾因《CSI犯罪現場》（Nick Stokes）一角在台灣家喻戶曉，兩人首次連袂演出，更自曝「我們還曾花六個月一同在帆船上露營，發現我們的幽默感非常相似，而且默契十足，我知道我們將合作出一部最棒的動作影集！」

(中時)