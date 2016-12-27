《甄嬛》安陵容慶生帥老公 豪宅全曝光！
大陸女星陶昕然因演出《後宮甄嬛傳》中「安陵容」（安小主）在台打開知名度，2015年與交往7年的演員何建澤步入禮堂，並在9月生下愛女，26日適逢老公生日，陶昕然在家準備生日大餐，曬照放閃家中豪宅佈置全曝光！
陶昕然沒有舉辦熱鬧派對、身穿華麗禮服，而是在家準備生日大餐，走樸實風為老公慶生，陶昕然感性陪伴何建澤度過第9個生日「我們也從1+1=2，變成了1+1=3，」甜蜜喊話老公「只有彼此！」何建澤也放閃「謝謝全能老婆，有你們真好！」
陶昕然曬出一家三口合照，分享天倫樂，夫妻倆住家也跟著曝光，不僅活動空間寬敞，家具充滿宮廷風、佈置華麗，陶昕然住處也意外成為討論話題。
(中時電子報)
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