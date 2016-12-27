籃網戰黃蜂 林書豪左大腿再度傷退

我要評比

美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚主場迎戰夏洛特黃蜂隊，打到第3節，明星後衛林書豪左大腿肌健再度拉傷，籃網宣布豪小子今晚到此終了，不會再上場。

籃網隊今晚主場迎戰夏洛特黃蜂隊，上半場結束以54比63落後。林書豪再戰老東家，手感不錯，拿下15分，2記3分球，居兩隊之冠。1051227

(中央社)