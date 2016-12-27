顧立雄：婦聯會不配合 唯一理由太黑箱

我要評比

行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄今天表示，不解中華民國婦女聯合會為何規避揭露財務資訊，唯一想像得到的理由就是「太黑箱」，根本沒辦法申報。

立法院內政委員會10月通過臨時提案，要求內政部3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料；內政部長葉俊榮昨天說，如果婦聯會不配合，一切按程序走，不排除解散。

顧立雄上午出席「黨產處理與民主鞏固」學術座談會前受訪表示，社團法人須申報該有的財務資料，中國國民黨當時成立社團法人後也每年定期申報，「我搞不清楚為什麼婦聯有任何理由可以規避從事財務資料揭露，唯一理由就是它根本沒辦法去申報，也就是說太黑箱了，我認為這真的是我唯一能想像得到的理由。」

他說，非常匪夷所思，昨天看到婦聯會說從民國78年開始勞軍捐停止，每年依法報稅，這叫做問東答西，「到底在說什麼，我聽不太懂。」

顧立雄表示，黨產會要查婦聯會是否為國民黨附隨組織，正在搜尋相關資料，必要時可能運用行政調查權，婦聯會和過去國民黨間可能千絲萬縷的關係也在調查範圍內。

他說，目前著重救國團，對婦聯會從事先期調查。救國團部分已向相關部會包括國防部索取相關資料，初步調查救國團歷年變遷，現在要整理相關變動。救國團已不是當年的救國團，衍生出旅行社等，要做整理。1051227

(中央社)