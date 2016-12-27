抗拒法院點交 男子放火燒書

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陳姓男子抗拒法院點交房屋，在屋內放火燒書。（王揚傑翻攝）

屋內發出陣陣濃煙。（王揚傑翻攝）

今（27）日上午10時許，新北市板橋區重慶路76巷內63歲陳姓男子因法院派員強制執行點收房屋，陳男抗拒將房門反鎖，並揚言放火。

警、消到場，立即拉起水線警戒，詎料，陳男竟點燃屋內書籍，以致陣陣黑煙竄出，消防人員隨即破門將火勢撲滅，員警也將陳男壓制帶回，所幸並未釀成重災。

(中時)