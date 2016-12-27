陸遼寧艦東進南下 暴露三大弱點

中國遼寧艦航母編隊26日上午通過屏東鵝鑾鼻南方90海里續向西南航行，上為遼寧艦航線示意圖。（圖/中央社）

中國海軍遼寧艦編隊24日赴西太平洋海域開展遠海訓練，圖為遼寧艦行進中的畫面。（圖/中新社）

中國以遼寧艦為首的首支航母編隊近日開展遠海訓練，首度穿越第一島鏈，進入西太平洋進行加油與戰訓，接著通過鵝鑾鼻南方90浬處航向南海。《福布斯》（Forbes）雜誌網的評論指出，南海的區域角力，如今已演變為北京與華府的經濟與軍事肌肉展示。而中國這次大動作遠洋海訓，不僅是要向美國，也要向台灣傳遞強烈的訊息，以捍衛大陸的「核心利益」。

遼寧艦編隊這次「跨海區訓練」行經渤海、黃海、東海，西太平洋和南海。而東進南下之間，中國航母艦隊實現了空前的遠海巡航，不過《多維新聞》的軍事評論指出，這次行動也暴露了遼寧艦編隊的許多弱點。

遠海作戰守衛有餘 進攻不足

這次中國遠洋艦隊由航母遼寧艦、3艘驅逐艦、3艘護衛艦，以及1艘綜合補給艦所組成。雖然並未編入飛彈巡洋艦，但整體上與歐美航母編隊的組成一致。

評論指出，這雖然達成了突破第一島鏈的目標，但對年輕的中國航母編隊來說，西太平洋的海洋環境和水文氣象條件仍十分陌生。而上述自然因素在戰時的影響不容小覷，因此相較於熟悉的中國近海海域，遼寧艦編隊在提升遠距離行動能力、整體訓練與作戰水準方面，還需要更多時間來磨合。

此外，這次參與西太平洋訓練的中國航母編隊，涵蓋了解放軍最先進的052C/D型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦，而這些艦艇都有垂直發射系統，最多能攜帶約200枚中遠程防空飛彈。而中國海軍未來可能會為航母編隊增加其他護航艦艇與補給艦，整體規模超過10艘。評論指出，中方會選擇這樣的規模，主要是因為就單艦而言，解放軍驅護艦的防空、反潛作戰能力，都還在探索發展階段，所以暫時只能以量來補品質的不足。更重要的是，目前遼寧艦的噸位與載機量遠不及美軍，要打造一支能攻能守、實力強大的航母編隊，必須有更多的水面艦艇和潛艇來助陣。

中國海軍日前在渤海展開航母編隊實彈演習，圖為遼寧艦發射艦空飛彈攔截來襲目標的畫面。（圖/中新社）

中國海軍日前在渤海海域動用遼寧艦等各型艦艇數十艘、飛機數十架，發射空對空、空對艦和艦對空等各型導彈十餘枚，進行了航母編隊實彈演習。圖為殲—15艦載戰鬥機依次從遼寧艦起飛，參加實彈射擊演習的畫面。（圖/中新社）

值得注意的是，這次出航，殲-15艦載機之間已形成「夥伴加油」能力，進一步延伸了解放軍艦載航空兵的作戰半徑與續航力。即便如此，在航母最關鍵的戰鬥力指標，也就是艦載機方面，遼寧艦應至少配備包括24架殲-15戰機、4架卡-31，或直-18J預警直升機、6架直-18F反潛直升機，還有2架直-9C搜救直升機在內的36架各型艦載機。

《觀察者網》的分析指出，中國海軍透過在黃海、東海，以及西太平洋的一系列訓練可以看出，遼寧艦編隊已形成戰鬥力。但若以實戰標準嚴加衡量，遼寧艦究竟戰力幾何？單就主力的殲-15艦載機而言，遼寧艦目前只裝備了13架，距離滿編尚有差距。在遠海預警搜救、編隊反潛協同等航母關鍵指標上，也尚未完全達到實戰要求。而在十分關鍵的反潛作戰方面，至今仍是中國海軍的最大建設弱點。然而，要作為龐大的水面作戰平臺，水下核潛艇是中國航母編隊所無法忽視的威脅。

評論指出，自從中國宣布，「做好打擊敵人的準備」後，遼寧艦編隊的戰力就備受外界關注。而這次赴西太平洋的遠航行動顯示，遼寧艦既能執行近海防禦，也能執行遠海防衛任務。這進一步擴大了中國海上防禦作戰縱深，對於預防和懾止敵人從海上發動進攻意義重大。

儘管整體作戰能力獲得大幅躍升，但不管近海或遠洋，遼寧艦編隊目前所具備的，仍然只是基本的防禦作戰能力。評論指出，雖然中國軍方目前所執行的，依舊是防禦性的國防政策，但對一艘具備完整作戰能力的航母而言，攻防兼備無疑是必備的基本作戰要素之一。而遼寧艦編隊距離這一目標，還有很長的路要走。

海空聯合作戰體制還不成熟

這次出航的中國航母編隊包括遼寧艦、052D型驅逐艦長沙艦（173）、052C型驅逐艦鄭州艦（151）、海口艦（171）、054A型護衛艦煙臺艦（538）、臨沂艦（547）、056輕型護衛艦株洲艦（594），以及綜合補給艦高郵湖艦（966）。此外，從日本自衛隊拍到的照片可以發現，編隊中少了輕型護衛艦與補給艦，僅由3艘飛彈驅逐艦，還有2艘護衛艦護送航母奔赴西太平洋。

052C型驅逐艦鄭州艦也參加了這次中國航母編隊遠海戰訓，圖為鄭州艦8月27日在東海實兵實彈對抗演練中，發射艦艦導彈的資料照。（圖/中新社）

臨沂艦為中國海軍第12艘054A型飛彈護衛艦，具有較強的遠程警戒與防空作戰能力，圖為臨沂艦駛離青島軍港的資料照。（圖/中新社）

整體來說，中國遠海編隊完全可以納入中國正在努力落實的「反介入」戰略中。解放軍可以藉助這戰略，在西太平洋對美軍形成挑戰。2009年，五角大樓專門為此提出「海空聯合作戰概念」。儘管外界對這種作戰思維如何在實戰中應用知之甚少，但顧名思義，「海空聯合作戰」就是要打破海、空軍的兵種界線，實現兩大兵種的統一指揮與聯合，以充分發揮高效迅速的戰力。

評論指出，儘管中國正進行大刀闊斧的軍事改革，並意識到多兵種聯合作戰的重要性，並藉由軍區改戰區，還有組建戰時司令部統領海陸空三軍加以回應，但要形成實質的「海空聯合作戰」能力，靠簡單的指揮架構改革還遠遠不夠。

遼寧艦與護航艦艇仍在磨合期

遼寧艦身為中國艦艇家族中的嶄新一員，完整編隊該如何編組，中國海軍自是下了不少工夫。2013年12月底，遼寧艦完成海南島遠航訓練返航時，便獲得2艘051C型防空驅逐艦，以及2艘054A型護衛艦的接應。外界認為，當時中國海軍就是在摸索遼寧艦與其他艦艇的組合模式。2015年6月，遼寧艦與3艘驅逐艦、3艘護衛艦，1艘兩棲船塢運輸艦和2艘潛艇組成艦隊，就被西方媒體稱為「中國超豪華的航母戰鬥群」。

相較之下，美國海軍則對航母編隊瞭如指掌，早在1956年，美國就嘗試組成以單艘航母為核心的特混大隊。1995年美國海軍作戰部正式規定，一支標準航母戰鬥群有10艘艦艇，由1艘航母、6艘水面艦艇，2艘攻擊型核潛艇與1艘戰鬥支援艦組成。2003年伊拉克戰爭後，美國海軍將航母戰鬥群規模縮減為航母打擊群，艦艇數量也從10艘減至6艘，包括1艘航母、1艘巡洋艦、2艘驅逐艦、1艘核潛艇和1艘戰鬥支援艦，以確保有限兵力能部署更多地區。即便如此，美國航母編隊的武力配備仍讓人咋舌。

反觀中國，這次遼寧艦出海巡航全程配有護衛艦艇，數量遠超過去的25次航訓。這次遼寧艦編隊首次進入西太平洋，和先前中國海軍艦隊進行遠海訓練的距離、範圍及航程都相當。而遼寧艦從2012年服役至今已超過4年，其形成戰鬥力的速度之快，遠超外界預期。然而，單艦戰鬥力的形成，並不能代表一支航母編隊戰力的整體躍升，遼寧艦與護航艦艇間的協同磨合，還存在很大的弱點。而只有實現與護航保障艦艇的絕對協同默契，才是中國航母編隊真正形成戰鬥力的時候。

(中時電子報)