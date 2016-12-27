北北基宜大雨特報 吳德榮：越晚越冷

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東北季風增強，中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，專家吳德榮說，今天氣溫驟降，越晚越冷。

好天氣掰掰，鋒面和東北季風接近，中央氣象局今天上午發布大雨特報，北北基、宜蘭4縣市都在警戒範圍當中，提醒民眾留意局部大雨。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中表示，明天開始冷空氣將達到大陸冷氣團等級，今晚到明天清晨北台灣沿海空曠地區低溫探攝氏12度，大台北地區低溫只有13、14度，加上納坦颱風外圍水氣移入，明天各地都有雨。

吳德榮說，29日開始水氣逐漸減少，30、31日冷氣團逐漸減弱，氣溫緩慢回升，東半部有局部雨，北部雲量較多，新竹以南天氣晴朗，元旦假期東半部雲多有局部雨，西半部天氣穩定，氣溫將繼續回升。1051227

(中央社)