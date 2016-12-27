將官授階 馮世寬：敵情升高保持警覺
國防部長馮世寬今天主持將官晉任時表示，要求晉任將官於公於私，一切都要依法行政，帶領官兵遵守準則教範，他也提到，敵情威脅日益增長，要隨時保持戰備警覺。
國軍106年1月1日將級人員定期晉任，奉總統核定，國防部晉任中將6員、晉任少將22員，總統府晉任少將1員，國安局晉任少將2員，合計31員，於民國106年1月1日生效。
馮世寬上午主持將官晉任，為將官掛階，總統蔡英文也出席致詞。馮世寬說，他代表總統為各位授階，非常高興，晉任不只是榮耀象徵，也是長官長期教導努力，在工作上兢兢業業才有今天的成就。
馮世寬特別提出3點共勉，他說，官階升高責任加重，於公於私，一切都要依法行政；馮世寬要求將官一定要帶領官兵遵守準則教範，先前他視察馬祖、烏坵、東引，看到操練武器都是一個口令、一個動作，這在外人眼中看來是呆板、不夠靈活，卻是在危險戰爭中、慌亂中如何一步一步操練武器非常重要的步驟，因此要嚴格訓練。
馮世寬也要求將領帶領官兵要視官兵如子，因為給他們加強訓練，不但他們自身能存活，也能擊滅敵人，將領像大家長一樣照顧他們，讓他們安心在部隊犧牲奉獻。
馮世寬也特別提醒，敵情威脅日益增長，隨時都要保持戰備的警覺，這是他對大家的期勉。1051227
(中央社)
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