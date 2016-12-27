生鮮禽蛋包材新規 北市稽查盤商大多不合格

農委會推動動生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材，新制本月上路，北市動保處今早前往信義區多家盤商稽查。（張潼攝）

農委會推動動生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材，新制本月上路，北市動保處今早前往信義區多家盤商稽查。不過，店家普遍反映紙箱等一次裝載容器成本過高，如果一定要使用，絕對會轉嫁至消費者身上，希望政府也能體恤業者辛苦。

自今年12月24日起，為避免裝載容器成為傳播禽流感的媒介，同時顧慮污染問題，禽蛋不可再使用傳統可重複使用的塑膠籃，而必須利用紙箱等一次性裝載容器或包材。依《動物傳染病防治條例》，若經勸導拒不改善或1年內再次違反，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

動保處今早配合農委會政策前往信義區吳興街、福德街蛋盤商業者稽查使用狀況。吳興街一家業者部分未使用一次性包材，另家業者雖出貨時使用紙箱，但進貨時仍用傳統塑膠籃，2家均違規，遭動保處開勸導單，但還未開罰。

業者劉坤哲說，為了乾淨衛生，當然願意配合政策，但是仍希望政府考量雞廠、盤商業者的困難。他舉例說，如果使用一次性包材，再加上運費，每斤蛋的成本至少增加4元，以現在平均1斤30元左右的零售價來說，若轉嫁至消費者身上，不可謂沒有負擔。

另名高老闆也無奈說，雖然進貨時仍使用重複性的塑膠籃，但分裝出貨時以改用紙箱，只不過，每個紙箱要價40元，裡頭還要有8個紙盤共24元，成本就增加64元，且都不能重複使用，一定會加在消費者身上，此外，紙箱的承重力也不如塑膠籃來得好。

台北市動保處防疫檢驗組長胡金灝表示，新法上路3至6個月是勸導期，還不會開罰。他也坦言，一旦被稽查到違規，到底是要歸責於出貨的雞廠、運輸業者，或是進貨的盤商，這在法規部分確實有模糊空間，將利用這段勸導期，將業者意見也反映給中央。

(中時)