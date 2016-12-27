大仁科大生物科技系四技日間部明年不停招

我要評比

教育部最近核定106學年技職科大招生名額，其中大仁科大生物科技系被列為明年各學制全面停招名單。不過大仁科大生物科技系主任郭欣易今天表示，他們明年停招的是日間碩士班，四技日間部仍將繼續招生。

郭欣易說，大仁科大生物科技系確實有討論過日間碩士班及四技日間部均停招，但後來決定明年僅停招日間碩士班，四技日間部仍將繼續招生。

(中時)