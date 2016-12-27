吳忠明接尾牙心寒 遭廠商羞辱：不是被潑西瓜汁嗎
曾在《快樂星期天》校園歌喉戰、《超級星光大道》選秀節目取得佳績的歌手吳忠明，年初在澳洲取得街頭藝人資格，之後在當地演出時，遭中國大媽放狗踐踏、砸西瓜羞辱，讓他備感辛酸，沒想到回到自己家鄉工作，接獲尾牙表演邀約，竟遭邀約廠商拿「砸西瓜」事件開玩笑，讓他氣得冒煙又心寒。
歌手吳忠明昨天在臉書po出兩張對話截圖，並且寫下長文「所謂的尊重和禮貌」，透露事關一場尾牙邀約，「前幾天，我的經紀人女神收到了邀請，活動內容我本來覺得相當不錯，甚至感到很有興趣，但當我看到他們的對話......我冒煙！」，原來該廠商希望找一個有駐唱經驗、能自彈自唱並接受點歌的歌手來表演，經紀人澄清吳忠明沒有上述經歷，但有豐富的比賽經驗，委婉問對方是否問錯人？
然尾牙廠商沒有正面回答問題，反倒讓人意外地提了之前的砸西瓜事件，回覆：「他在澳洲時，不是有考街頭藝人執照，還背(被)潑西瓜汁，哈哈哈哈」，這自以為幽默的對話，讓吳忠明好難過，感慨表示：「雖然我們是需要靠演藝來賺錢溫飽日子，但不代表任何人可以用嘲弄的方式來質疑我們的專業」、「以為幽默的說話方式對一個素未謀面的陌生人來說，是相當冒犯的。再者，我們不是熟識的朋友，不要在那裡跟我耍嘴皮！」，覺得即便自己不是天王天后，但仍值得應有的尊重。
吳忠明po文完整版：
[抱怨文] 所謂的尊重和禮貌
最近是演藝人員相當忙碌的季節，
因為節日假期一個接著一個地來到，
我們能夠做好的就是滿足所有廠商的邀請要求，
並且希望我們的演出可以讓觀眾得到娛樂，
為美好的演出活動錦上添花，
至於收入酬勞什麼的是一定要的～
（不然你以為藝人都是喝露水就能活嗎？）
但是前幾天，我的經紀人女神收到了一方邀請，
活動內容我本來覺得相當不錯，
甚至感到很有興趣～～
但
當我看到他們的對話......
我
冒煙！
就如我貼上的這兩張圖片，
你們有看出些什麼嗎？
（我很雞婆地為大家畫了重點～哈哈！）
我覺得，
雖然我們是需要靠演藝來賺錢溫飽日子，
但不代表任何人可以用嘲弄的方式來質疑我們的專業，
我是一位歌手，
我的確在外國街頭演唱過，
也的確發生過「我的美人」事件（watermelon），
但是應該給我的尊重和禮貌呢？
這其實也不是第一次遇到無禮之徒了，
但她的表達方式和用字遣詞讓我很無奈......
首先，
以為幽默的說話方式對一個素未謀面的陌生人來說，
是相當冒犯的。
再者，我們不是熟識的朋友，不要在那裡跟我耍嘴皮！
後者，如果你的做事風格是這樣，
那妳要慶幸妳身邊的人們應該非常包容，
所以你還好好的。
但，我覺得妳超級不ＯＫ！
最後，希望以後妳在洽談任何工作活動內容時，
能帶著一顆愉悅但是有禮貌的心，
這樣妳的事業會很順利，
也不會讓其他人反感。
我只是一個小小的歌手，不是重金禮聘的天王天后，
但是基本的尊重和禮貌不要忘記，
對每一個工作人員同事老闆甚至接線生掃地阿姨都一樣，
因為我們互不相欠，
我沒有必要為了賺錢被人這樣消遣。
妳也不必踐踏自己的品格。
祝福大家佳節愉快！
然後把這件事情當作借鏡，
當一個討人喜歡的好寶寶～～～
以上，謝謝寶貝們！抱怨完畢！
（這篇就是討拍啊～不然哩？）
(中時電子報)
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