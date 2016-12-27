挑起國際敏感神經...光復生扮納粹 登BBC網站首頁
新竹市光復中學變裝納粹，挑起國際敏感神經，引發國內外輿論譁然，以色列、德國在台協會紛表譴責，校長程曉銘更於（25）日發出聲明稿，引咎辭職。事隔多日，學生扮納粹事件餘波未了，今日更登上英國廣播公司《BBC》網站首頁。
《BBC》以「Taiwan Nazi rally school principal resigns（台灣納粹大會 校長辭職）」為標報導事件，文中指出，光復高中校長為學生在聖誕感恩遊行時，模仿納粹裝扮一事致歉，並辭職以示負責。
報導寫道，在這場模仿納粹遊行中，出現了納粹標誌旗幟、紙箱製的坦克，一名學生甚至行納粹禮。以色列駐台代表稱事件「令人遺憾」，台灣總統府也對此事表達歉意，稱該事件極度缺乏對猶太人的尊重，充分顯露對歷史上的無知。
報導指出，事件爆發後，校長程曉銘宣布辭職，並說身為教育工作者，應教導學生正確價值觀，以及從錯誤中學習，同時他也承諾，未來學校將舉辦一系列教育計劃，為學生播放有關大屠殺的電影，如：《辛德勒的名單》、《美麗人生》。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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