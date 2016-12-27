保障原民媒體獨立自主 時代力量提修法

時代力量黨團總召徐永明今天說，原住民族文化事業基金會和原住民族電視台屢遭政治力不當介入，為確保原民媒體獨立自主，時代力量已擬修法，健全原民媒體環境，不受外力干涉。

時代力量立法院黨團今天在立法院召開「正名，原住民族文化傳播法─保障原媒獨立自主」記者會。

徐永明表示，有鑑於原文會和原民台屢遭政治力不當介入，有損其作為原住民族公共媒體的獨立性，為確保原民媒體得以獨立自主經營，不受外力干涉，時代力量擬具「財團法人原住民族文化事業基金會設置條例修正草案」。

時代力量立委高潞‧以用指出，健全的媒體環境有助台灣民主發展，但原民台開台12年，民代或政府都會透過各種方式，如凍結預算，影響原民台獨立自主運作。她說，她本身就是受害者，以前採訪原民會新聞，報導一出來，懲處就下來。

高潞‧以用表示，此次修法重點是將財團法人原住民文化事業基金會設置條例，正名為「原住民族文化傳播法」，主因是設置條例是組織法，對於媒體獨立自主營運沒有足夠的保障。並規定董監事遴選、執行長徵選須公開透明，且工會代表董事不需接受審查。

另外，高潞‧以用指出，原文會必須要回歸專責媒體的業務，加強傳播的普及性及節目製播獨立性，並建立公共問責制度的建立，盼建立媒體自律的要求，而財務也必須要獨立，政府預算應每年固定比例捐贈。1051227

(中央社)