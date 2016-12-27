劍湖山跨年晚會 可望吸引近8萬人潮
劍湖山（5701）搶攻跨年商機，12月31日將以「搖擺10,800+跨年晚會10週年」煙火秀熱鬧迎接，預期可吸引7.5萬至8萬人潮觀賞煙火秀，創造逾千萬元的跨年財！劍湖山早盤股價最高上漲到2.65元。
劍湖山休閒產業集團總經理尤義賢表示，10週年跨年晚會打出800秒高空環場煙火秀、800公尺煙火施放動線、10800顆高中低空煙火同時施放、全台第一雙風火輪煙火，挑戰全台五最：「面積最廣」、「種類最多元」、「施放動線最長」、「密集度最大」、「數量最多」紀錄。
不僅如此，劍湖山世界跨年晚會邀請知名藝人陪民眾跨年；且1月1日及2日元旦連假2天，更祭出全民歡樂價599元，午後12點399元、晚上9點只要299元等促銷優惠；還特別加碼推出元月壽星憑證入園只要100元。
劍湖山跨年晚會預期可吸引2.5萬人潮入園、5萬人潮在園區外觀賞煙火秀，加上位於園區內的劍湖山王子大飯店，元旦假期住房滿檔，估計可為劍湖山世界帶進逾千萬元的跨年財。
(工商)
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