與士林夜市攤商口角 男子持玩具槍揮舞

台北市士林夜市地下美食街攤商，疑似有人持槍，警方循線逮到彭姓犯嫌，取獲沒有殺傷力的玩具槍，他供稱因與攤商口角才拿槍揮舞。

士林警分局調查，士林夜市基河路101號地下美食街某攤位，24日晚上10時左右向警方報案，供稱有2名男子到攤位前叫囂，其中一人還拿槍枝揮舞，警方透過監視器畫面，鎖定彭嫌身分，他在友人及家屬勸說下，25日主動到案說明。

彭嫌坦承有恐嚇言行，但手上沒有拿東西，警方不信，前往彭嫌住處搜索，在電視機下方起獲作案時所揹的包包，裡面有槍枝及空包彈3顆，經鑑識人員初驗為道具槍，未具殺傷力。

彭嫌這時才說，因所持有玩具槍故障，要往商家修復，才用包包攜帶故障玩具槍外出維修，途經士林夜市地下美食街用餐時，經過該攤位前，商家先向其表示「是你叔叔叫你來助陣的嗎？」因而與她發生口角，見商家身旁有幾個看起來像「兄弟」的人，才取出故障道具槍揮了幾下後，隨即離去。警方訊後將男子依恐嚇罪嫌函送法辦。1051227

(中央社)