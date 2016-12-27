台南套頭女屍案 凶嫌落網稱失手勒死
有台南市民昨天在安南區一處圳溝旁小路發現一具女性屍體，警方在獲報後3小時內逮捕一名梁姓男子。梁男坦承兩人因金錢糾紛起口角，在車上失手勒死對方，再載到偏僻處棄屍。
台南市政府警察局第三分局指出，警方在接獲報案後，依死者身上的發票，找出消費地點等資訊，查出死者為47歲的魏姓女子，並認為魏女的友人64歲梁姓男子相當可疑。昨天晚間前往梁男位於台南市永康區的住處查訪後，將梁男帶回偵訊。
警方指出，梁男見警方找上門時態度配合，並說已經好幾天沒有睡好，只希望不要影響到他的家人。
警方調查發現，梁男在20日開車搭載死者從台南到台北出遊，當晚投宿在北投的溫泉旅館。隔天中午回程途中，經過國道西湖服務區時，因死者以家人就醫需要為由，要求梁男拿出新台幣15萬元遭拒。兩人在車上爆發口角衝突，後來梁男用雙手勒死死者。
梁男自稱失手殺人，因害怕看到死者的臉，因此用塑膠袋套住死者的頭；開車四處繞行200多公里後，最後開到台南市安南區，尋找偏僻處棄屍。
由於死者被發現時屍體已開始腐爛，且身上沒有身分證件；警方只以死者身上的發票，循線在發現屍體3小時內就逮捕梁男宣布破案。梁男今天被警方移送時，面對記者詢問是否後悔犯案時，連說了3次「後悔」，且情緒明顯失控。1051227
(中央社)
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