105年國營事業預算案 朝野再表決戰
立法院院會今天處理105年度國營事業單位預算案，中國國民黨立法院黨團列出338案表決，民進黨團幹事長吳秉叡說，下午表決，預計晚間9時結束，剩下議案等30日院會繼續處理。
國民黨團總召集人廖國棟、民主進步黨團總召柯建銘上午再溝通未果，廖國棟表示，預算案這週一定要處理完。連日來與黨團幹部研商，能撤案或改書面報告的提案都已處理，338案是底線，不能退讓。
吳秉叡說，上午主要溝通針對議程怎麼進行？到底有幾個議案需表決？原則上上午院會宣讀提案內容，下午2時30分開始表決，預計表決到晚間9時，剩下議案30日院會繼續處理。1051227
(中央社)
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