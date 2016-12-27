美國國務院發言人的大本小抄

特派員看世界專欄一本黑色檔案夾內貼滿色彩繽紛分類標籤的上百頁資料，是美國國務院發言人柯比每次開記者會必備品，美國看重新聞自由與資訊公開，從發言人做足準備且認真對待，可見一斑。

大概沒有哪一國的外交工作像美國一樣，發言人不但有時得談氣候變遷影響地球上冰原的議題，就連遠在外太空的反衛星試驗也得表達美國關切。

也因此，國務院每天下午的新聞簡報會，不論輪值發言人是誰，總帶著一本厚重黑色檔案夾，裡頭貼滿分類的各色標籤資料，全是美國針對不同地區局勢變換的歷來政策說明與最新立場，「世界警察」的外交官員並不好當。

而負責和各國媒體打交道的國務院發言人，要懂得環繞三大洋、五大洲的各種議題，向外界溝通，得對黑色檔案夾裡的各項資訊有基本了解與記憶，不同發言人的臨場反應能力各有特色，一旦哪一次未照稿唸，或展現與過去不同立場，媒體會有解讀空間，但只照稿唸，是不可能的。

性情中人的柯比，就曾有在鏡頭前沮喪懊惱時刻，原因和台灣有關。

今年初台灣的總統大選前，柯比回答相關話題時說，「美國不會去談論一個國家的內部政治事務」，遭美聯社記者質疑是否美國立場改變，柯比後來意識到自己脫口而出的一般正常邏輯，未完整說明美國複雜、模糊的「一中政策」，只見他無奈低頭、敲著發言台連說3次「一中政策」，彷彿在懊惱般地提醒自己，強調「美國政策沒變」。

台灣由人民直接選出總統多次，有自己的政府、軍隊，中華民國護照更是國務院與其他部門認證同意、可「免簽證」訪美的國家之一，但美國外交工作人員須謹記官方政策立場，且得像唸經般牢記腦海，根據個人經驗與常識理解回答問題，可能就會陷入美國自設的邏輯矛盾陷阱裡。

雖然不清楚「一中政策」是否為美國外交官員最難以簡單邏輯談論的政策之一，但不論是即將入主白宮的總統當選人川普或是現任總統歐巴馬，都曾因不完全照國務院的指引資料而呈現不精確的美方「一中政策」立場、引發質疑。

有不容易回答的問題，也有得面對纏問的場面，柯比最近一次展現真性情與反應能力，是和中國拿走美軍「無人水下偵測器」議題有關。

面對香港媒體記者連日質問中方做法違反哪一條國際法？柯比不耐地回答，「難道在馬路上看到一輛遙控車，我就能把你的遙控車拿走嗎？」還反問記者，「這種行為叫什麼？」他並且毫不客氣地說，這就是「中國偷走、盜竊」。

柯比出身海軍，也曾當過五角大廈發言人，最近談到和自己專業背景有關的話題，他反應超快並以清楚的例子說明美國立場，他還忍不住為記者上課說，沒有「水下無人機」（Underwater Drone）這個詞，正確應是「無人水下偵測器」（Unmanned Underwater Vehicle）。

發言人有時也會遇到第一時間無法回答的問題，除說，「不清楚、不知道」，也有的會答覆記者「稍後我會試著找找有沒有資訊可以回覆你」，而在記者會後，有時真會得到回覆。應對記者提問，國務院不會隨便說說，也會就能公開的內容誠實告知。

國務院前發言人莎琪（Jen Psaki）35歲就成為國務院設置發言人以來最年輕的一位，她有次被問及前總統陳水扁保外就醫、美方立場時，更誠實到告訴記者，「真抱歉，我把資料給忘在辦公桌上了」，忘記放進黑色檔案夾裡，事後再以新聞稿的方式補充回答。

不隨便說、要說就說實話，就算對進行中的議題不能透露全貌，所有的發言拿捏分寸也都得是根據事實，不斷以各種字詞排列組合換句話說，更不要說國務院內對於將派駐其他國家的外交官員、要負責在當地發言工作的有專門訓練例如模擬記者會，通常在華府受訓時，就不斷演練再演練。

而只讓政府公布希望大眾知道的資訊是不夠的，美國還有資訊自由法（Freedom of Information Act），保障人民可依法取得政府不一定想主動公布的訊息，這也是為什麼前國務卿希拉蕊．柯林頓的「電郵門」事件，會被美聯社依法將國務院告上法院、得以披露的主因。

保障第四權，監督政治人物與政府，即使面臨尖銳問題，美國國務院發言人也會有和媒體激烈言詞爭辯時刻，國務院仍不忘常感謝是媒體及輿論的鞭策，讓他們的工作能做得更好，除了外交辭令，美國政府對新聞自由的尊重，可以感受到國務院努力做良好示範。1051227

(中央社)