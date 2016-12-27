中國電器掏空案 董事長周麗真遭起訴

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生產「東亞」燈具的中國電器股份有限公司董事長周麗真被控與前總經理張志偉設海外人頭公司，掏空中電超過新台幣1億元資產，北檢今天偵結，依證券交易法起訴周麗真等12人。

檢調查出，周麗真被控與張志偉等人合謀在海外設人頭公司，掏空中電超過1億元資產。

台灣台北地方法院檢察署10月底發動搜索，並約談周麗真等人到案說明，並羈押周麗真。1051227

(中央社)