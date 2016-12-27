韓結婚未滿5年夫妻 3成5未生育子女
南韓統計廳表示，以去年11月1日為基準，針對結婚未滿5年的117萬9006對新婚夫妻（初婚）進行調查，結果顯示尚未生育的夫妻數為41萬9113對，佔比達35.5%。
南韓「朝鮮日報」報導，2年前結婚、現年33歲的一名妻子，她和丈夫可謂是週末夫妻。雖然兩人服務於同一家國營企業，但由於丈夫被調派到釜山，兩人因此分隔兩地。只能週末在位於京畿道龍仁市的婚房中小聚，目前尚未生育。
據報導，這位妻子說，日子過得太忙碌了，一直沒有懷孕。雖然想放棄現在的雙職工生活，但是因為公寓的貸款又別無選擇。
另外一對結婚5年的夫妻，丈夫（37歲）是大公司的科長，妻子（31歲）是風險企業的老闆，兩人的年收入合計約為1.2億韓元（約合新台幣321.29萬元），依然未生育子女。
妻子稱，一方面是不知道該如何養育，覺得很迷茫。一方面是覺得當下自己的夢想更加重要，而丈夫的想法也一樣。
報導指出，也許有人會認為，上述兩對夫妻屬於較為特殊的情況，但事實並非如此。結婚未滿5年的新婚夫妻中，3對中就有1對像上述兩對夫妻一般尚未生育。
新婚夫婦是否生育與是否為雙職工家庭，或者是否擁有自己的住宅有很大的關聯。調查對象中，單職工家庭70.1%生育了子女，反之，雙職工家庭的比例10對中還不足6對（57.9%），平均子女數為0.72名，也低於單職工家庭（0.9名）。
另外，沒有屬於自己的住宅的夫妻，對生育的態度也較為消極的。擁有自己的住宅的夫妻68.4%生育了子女，而沒有住宅的夫妻只有61.5%生育了子女。1051227
(中央社)
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