林書豪左大腿又傷 列逐日觀察名單
左大腿才剛傷癒重回先發的美國職籃NBA布魯克林籃網隊後衛林書豪，今晚主場迎戰老東家夏洛特黃蜂隊，打到第3節，左大腿肌腱再度拉傷，籃網已將豪小子列入逐日觀察名單。
在美聯盟東區戰績墊底的籃網，晚上出戰黃蜂，打到第3節剩下7分47秒，落後的籃網剛追平之際，林書豪1記籃下左手反勾，可能是動作太大，隨即無法再戰傷退下場。
從林書豪隨即叫暫停，把上衣用力拉出來走回休息室，可以看得出除了疼痛外，就是懊惱。籃網隨後也宣布豪小子今晚不會再上場，列入逐日觀察名單。
11月初籃網出戰活塞，林書豪左大腿肌腱拉傷，前後養傷逾1個多月，還一度發生下背部緊繃，傷後迄今上場6場，剛開始重返先發，今晚再度舊傷復發。
籃網總教練艾特金森(Kenny Atkinson)之前沒有輕易讓林書豪下場，即因肌腱拉傷要完全傷癒很難，很容易復發。林書豪上次左大腿受傷缺賽17場、休息近40天，今晚再度受傷後，本週未來2場客場能否上場已成問號。1051227
(中央社)
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