新北動保處勸導蛋商 紙盤一次包裝
散裝蛋改用一次性包材新制，新北市府動物保護處配合農委會防檢局及畜牧處要求，今天勸導板橋區大盤與中盤蛋商，散裝蛋必須換用一次性包材。紙盤蛋一次包裝，免除防疫風險。
目前生鮮超市、量販店的部分小包裝生鮮雞蛋、皮蛋等已使用紙材，但，台灣有7成的餐飲通路、蛋商與上游蛋雞場等「業務用」的雞蛋載具，以傳統塑膠籃框運輸，交叉混合與回收，不但容易感染，且不利追蹤來源。
新北市青青餐廳負責人、中華美食交流協會施建發（阿發師），就曾領軍多名國內名廚與連鎖餐飲體系，開記者會，共同力挺「紙盤蛋」。
施建發表示，國內每天生產1700萬顆雞蛋，各家餐廳許多菜餚、點心，都必須使用。沒有雞蛋，很多菜餚、點心做不出該有的味道，唯有保障雞蛋的品質與食品安全，才能保障消費者健康。
施建發說，國外與中國大陸以「紙盤」作為大宗雞蛋使用的一次性載具，用完即拋，省事又安心。可避免雞蛋在重複使用的塑膠籃中，被穢物污染，確保衛生安全。
以往使用塑膠箱，用蛋常要擔心蛋殼、蛋箱是否會交叉污染，蛋箱堆放很佔空間，蛋液若掉落蛋箱也可能產生病菌污染環境。
尤其，塑膠籃在交叉回收運送過程，難以追蹤禽流感等疫情，不利於蛋品管制追蹤，蛋農有感染風險，消費者吃不安心，對國內農產是打擊。
農委會公告「動物傳染病防治條例」第14條的「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，今年12月24日上路，最終目標是希望全面取代現行的塑膠蛋箱。
「紙盤蛋」從養雞戶農場開始，直接以紙盤與紙箱分級包裝，單一耗材不回收，可追溯產地；生產者發揮自主管理，同步降低食安風險。1051227
(中央社)
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