水庫淤泥煉金 秘魯總統提再生礦場構想

秘魯總統庫辛斯基接受國內媒體訪問時，建議挖掘北部乾旱地區一座大水庫的沉積物，以提煉他所謂比秘魯最大金礦場「更多的黃金」。

路透社報導，庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）接受當地金融媒體「經營報」（Gestion）訪問時說，秘魯最大的波卓斯水庫（Poechos）已堆積5.8億立方公尺沈澱物，其中每立方公尺可能蘊含1公克的黃金。波卓斯水庫是秘魯北部皮烏拉（Piura）地區飲用和灌溉用水的主要來源。

庫辛斯基在受訪影帶中表示，「必須要疏濬開挖」。

庫辛斯基表示：「含金量比亞納柯查（Yanacocha）還多。」他指的是紐曼礦業公司（Newmont Mining Corp）和布耶納凡杜拉（Buenaventura）合作開採超過20年的礦場。

附近的奇拉河（River Chira）注入波卓斯水庫，所帶來的沈澱物已造成水庫蓄水量大減，當地農民呼籲政府墊高水庫的高度。

庫辛斯基說，可以在5至6年的時間，從水庫挖掘沉積物提煉黃金，之後再讓水庫累積沈澱物20年，他說這種一再重複的過程，將讓這個礦場成為全球「唯一的再生礦場」。

曾任職美國鋁業公司（Alcoa Corp），管理西非1座礦場的庫辛斯基表示，同樣的模式可以套用在秘魯的另1座水庫奧爾摩斯（Olmos）。

布魯克菲爾德基礎建設夥伴公司（Brookfield Infrastructure Partners LP ）才剛從巴西的奧德布列契特公司（Odebrecht）手中買下奧爾摩斯水庫。

皮烏拉省長希爾柏克（Reynaldo Hilbck）表示，地方政府將在上游興建小型水庫，確保區域供水，至於波卓斯礦場提案將詳加評估。（譯者：中央社劉淑琴）1051227

(中央社)