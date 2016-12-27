水庫淤泥煉金 秘魯總統提再生礦場構想
秘魯總統庫辛斯基接受國內媒體訪問時，建議挖掘北部乾旱地區一座大水庫的沉積物，以提煉他所謂比秘魯最大金礦場「更多的黃金」。
路透社報導，庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）接受當地金融媒體「經營報」（Gestion）訪問時說，秘魯最大的波卓斯水庫（Poechos）已堆積5.8億立方公尺沈澱物，其中每立方公尺可能蘊含1公克的黃金。波卓斯水庫是秘魯北部皮烏拉（Piura）地區飲用和灌溉用水的主要來源。
庫辛斯基在受訪影帶中表示，「必須要疏濬開挖」。
庫辛斯基表示：「含金量比亞納柯查（Yanacocha）還多。」他指的是紐曼礦業公司（Newmont Mining Corp）和布耶納凡杜拉（Buenaventura）合作開採超過20年的礦場。
附近的奇拉河（River Chira）注入波卓斯水庫，所帶來的沈澱物已造成水庫蓄水量大減，當地農民呼籲政府墊高水庫的高度。
庫辛斯基說，可以在5至6年的時間，從水庫挖掘沉積物提煉黃金，之後再讓水庫累積沈澱物20年，他說這種一再重複的過程，將讓這個礦場成為全球「唯一的再生礦場」。
曾任職美國鋁業公司（Alcoa Corp），管理西非1座礦場的庫辛斯基表示，同樣的模式可以套用在秘魯的另1座水庫奧爾摩斯（Olmos）。
布魯克菲爾德基礎建設夥伴公司（Brookfield Infrastructure Partners LP ）才剛從巴西的奧德布列契特公司（Odebrecht）手中買下奧爾摩斯水庫。
皮烏拉省長希爾柏克（Reynaldo Hilbck）表示，地方政府將在上游興建小型水庫，確保區域供水，至於波卓斯礦場提案將詳加評估。（譯者：中央社劉淑琴）1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。