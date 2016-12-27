NBA》詹皇輪休 騎士慘遭活塞擊潰

托必亞斯哈里斯今摘下全場最高26分。(美聯社)

甫在耶誕節氣走勇士的騎士，27日在「背靠背」之戰中讓詹姆斯輪休，沒想到整場比賽找不到進攻主軸，最終以90比106慘遭活塞羞辱，5連勝止步。

活塞先發五虎得分都上雙，全隊轟進16顆三分彈，加上在內線勇冠軍三軍的德拉蒙11分、17籃板，不但中止了近來5連敗，同時也報了前役對戰慘敗23分之仇。托必亞斯哈里斯21分，波普18分，馬可斯莫里斯15分，魯爾和雷吉捷克生各貢獻13分。

騎士全場投籃命中率僅有38%，不論是攻擊或是防守都遠遠不及活塞，前役絕殺勇士的厄文，受到體力下滑影響，20投8中得18分，洛夫17分、14籃板，佛萊、費爾德與尚波特各11分。

(中時電子報)