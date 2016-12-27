陸網信辦發布新戰略 網路安全成國家主權新疆域

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我要評比

大陸網信辦今發布《國家網路空間安全戰略》，強調互聯網等信息網路已成信息傳播新渠道，隨著網路安全形勢日益嚴峻，網路空間安全將成為國家主權的新疆域。

《國家網路空間安全戰略》強調，網路空間機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。必須堅持積極利用、科學發展、依法管理、確保安全，堅決維護網路安全，最大限度利用網路空間發展潛力，更好惠及13億多中國人民，造福全人類，堅定維護世界和平。

該戰略要求，要以總體國家安全觀為指導，貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，增強風險意識和危機意識，統籌國內國際兩個大局，統籌發展安全兩件大事，積極防禦、有效應對，推進網路空間和平、安全、開放、合作、有序，維護國家主權、安全、發展利益，實現建設網路強國的戰略目標。

(旺報)