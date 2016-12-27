有愛心！飛奔檔車 暖警保護過路老翁

台中市議員陳世凱在臉書上，大讚追分派出所警員洪啟富扶長者穿越馬路的行徑。（馮惠宜翻攝）

台中烏日分局追分派出所警員洪啟富，日前與市議員陳世凱會同交通局到大肚區沙田路一段428巷口會勘交通號誌，當時大家正在討論號誌應如何改善以保障用路人的安全，洪啟富撇見對面一名老翁站在斑馬線上，躊躇不敢向前穿越馬路，突然一個箭步跑向對向車道，牽起老翁的手，緩緩走過馬路。

原本川流不息的車輛，在那一刻彷彿時間停止，所有車輛瞬間暫停讓警員及老翁先行，在場的眾人看到這感人的一幕，響起了如雷掌聲，議員陳世凱也將此溫馨故事在聖誕節時分享於他的臉書上，讚賞洪姓員警的善舉。

(中時)