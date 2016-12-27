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LINE傳元旦起汽機車強制開大燈？立委趙正宇：假的！

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元旦起汽機車強制開大燈？立委趙正宇：假的！
立委趙正宇今詢問交通部有關明年元旦起強制開頭燈否則開罰的網路謠言，證實是假的。（圖／立法委員趙正宇服務處提供）

最近通訊軟體LINE，謠傳明年元旦起汽機車上路得開大燈，否則駕駛將被開罰。經立法委員趙正宇求證，都是「攏系假的！」籲請民眾不要受騙。

近期LINE上面謠傳，明年元旦起，汽機車駕駛若未在白天開大燈會被開罰，機車將被罰600元、汽車1200元，高速公路上將加倍罰2400元，並且無勸導期、一次一罰。

對此，趙正宇27日上午詢問交通部得知，「是針對出廠新車！」 2017年起出廠的新機車、2018年出廠的新汽車，將規定廠商強制加裝自動開啟的晝行燈或頭燈，若未加裝則不能領牌。

「舊車沒加裝不會被罰」，趙正宇也說，至於現有的舊車，考量改裝上困難，且改裝後恐有安全顧慮，不會溯及既往要求裝設。

但為提升所有用路人安全，趙正宇提醒，不管騎車、開車，都建議駕駛人將車輛頭燈打開，藉以降低交通事故率。

趙正宇也說，已經要求交通部立即發布新聞澄清該訊息，而民眾在接獲「不明」訊息後，可向主管機關或相關單位求證，以免被謠言所騙。

(中時)

關鍵字：LINE汽機車強制開大燈
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