LINE傳元旦起汽機車強制開大燈？立委趙正宇：假的！
最近通訊軟體LINE，謠傳明年元旦起汽機車上路得開大燈，否則駕駛將被開罰。經立法委員趙正宇求證，都是「攏系假的！」籲請民眾不要受騙。
近期LINE上面謠傳，明年元旦起，汽機車駕駛若未在白天開大燈會被開罰，機車將被罰600元、汽車1200元，高速公路上將加倍罰2400元，並且無勸導期、一次一罰。
對此，趙正宇27日上午詢問交通部得知，「是針對出廠新車！」 2017年起出廠的新機車、2018年出廠的新汽車，將規定廠商強制加裝自動開啟的晝行燈或頭燈，若未加裝則不能領牌。
「舊車沒加裝不會被罰」，趙正宇也說，至於現有的舊車，考量改裝上困難，且改裝後恐有安全顧慮，不會溯及既往要求裝設。
但為提升所有用路人安全，趙正宇提醒，不管騎車、開車，都建議駕駛人將車輛頭燈打開，藉以降低交通事故率。
趙正宇也說，已經要求交通部立即發布新聞澄清該訊息，而民眾在接獲「不明」訊息後，可向主管機關或相關單位求證，以免被謠言所騙。
(中時)
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