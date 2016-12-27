東亞燈具掏空案 北檢起訴前董座周麗真等12人
檢調偵辦生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司中國電器掏空案，台北地檢署今天依違反證交法等罪嫌中電前董事長周麗真、前總經理張志偉、CLS人頭負責人陳逢璿等12人。
檢調懷疑，周麗真、張志偉成立海外公司CLS，由陳逢璿擔任負責人，CLS為周、張2人實際掌控公司，2011年11月，周、張指示中電以預付款、投資款等多種名目，將445萬美金匯給CLS，中電公司卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，涉嫌假交易掏空。
另周、張明知中電百分百投資的海外子公司GLI，在2011年11月間，以現金增資，發行新股名義，籌資750萬美金，但實際上GLI增資款並非由中電公司認購，而是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬美金認購。
此舉造成原本由中電百分百投資的海外子公司GLI，中電掌握的GL I股權被稀釋至40%，GLI也因中電持股未超過50%，不必與中電合併財報，甚至張志偉還指示GLI以高價收購自己其他公司的股票。周麗真10月31日到案，也遭檢方聲押獲准。
(中時)
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