SMAP最後合體演出 瞬間收視率飆高

日本5人組天團SMAP今年內即將解散，5人共同主持了逾20年的綜藝節目「SMAPXSMAP」昨晚最後1集的收視率今天揭曉，瞬間最高收視率為27.4%。

SMAP成軍28年，出道25年，今年內即將解散。5名成員共同主持了約20年9個月的節目「SMAPXSMAP」（富士電視台）昨晚最後1集，播出5名成員合體最後一次唱歌的鏡頭。SMAP 5人已確定不上除夕夜日本放送協會（NHK）的紅白歌唱大賽。

SMAP的5名成員包括，43歲的隊長中居正廣、43歲的木村拓哉、42歲的稻垣吾郎、42歲的草?剛、39歲的香取慎吾。

「SMAPXSMAP」最後一集的收視率出爐，關東地區，第1部於晚上6時半至7時播出時的收視率是14.1%、第2部收視率是17.4%、第3部為23.1%。

昨晚長達4小時48分鐘的節目，播出SMAP創立之初有成員6人，後來成員森且行退團，變成5人的演出，過程點點滴滴。

到了晚上11時1分，5人合唱代表作、暢銷逾300萬張的曲子「世界唯一僅有的花」，成了5人最後合體演唱的一幕。晚間11時7分，瞬間最高收視率達27.4%。

之後唱完，5人深深地鞠躬，背後帷幕漸漸落下。5人並未說出為何要解散，以及成員心情轉折等，僅以90秒的深深鞠躬表達感恩之意。

螢幕上5人排成一排，後來站在中間的隊長中居正廣轉身背對鏡頭往舞台較後方走，做出拭淚的動作。此時創下瞬間最高收視率。

日本體育報「Sponichi」今天報導，節目相關人士透露，上個月下旬決定SMAP不進行現場演出，而是採預錄的方式。原本木村認為，要現場演出，給粉絲一個交代，但其他成員有人說「沒信心」、有人不希望那麼做，所以最後決定預錄合體唱「世界唯一僅有的花」，這是5名成員最重視的一曲。

「SMAPXSMAP」自1996年4月15日起到昨晚，共播出920集。平均收視率在關東地區是18.2%、關西地區16.7%、最高收視率是2002年1月14日播放的那1集，關東地區是34.2%、關西地區是36.5%。1051227

(中央社)