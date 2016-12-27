遼寧號演訓 馮世寬：派RF-16監偵

我要評比

共軍遼寧艦編隊到西太平洋首次開展遠海訓練，國防部長馮世寬今天證實，確實有派RF-16監偵，這是軍方情監偵手段之一，但對方「沒有進入我方的ADIZ（防空識別區）」。

馮世寬上午主持將官晉任授階典禮後，接受媒體訪問是否派遣RF-16戰機監偵時表示，軍方情監偵手段非常多，這是手段之一，「確實是有」。

軍方為何沒公布？他說，對方之前已講是遠海訓練，日本也都公布，「我們沒有必要再做這些動作」，應隱藏實力，而非故意展示實力。

馮世寬表示，最重要的是，航行中彼此不要互相干擾，對方也非常遵守，「沒有進入我方的ADIZ」，整個演訓非常平和，國軍都有掌握。

中國大陸這幾次動作，是否意味被視為後山的東部也遭威脅？他說，之前已研究過這些問題，「都在我們對策之內」，保衛國家責無旁貸，請大家放心。1051227

(中央社)