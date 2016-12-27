賣屋才知遭課奢侈稅 房仲隱瞞遭訴

一名陳姓房仲人員為迅速成交，涉嫌隱瞞賣方所欲出售房產可能被課以奢侈稅，之後房屋順利售出，賣方隔年收到補稅通知並遭罰款，憤而提告，檢方今天依背信罪將陳姓房仲起訴。

台中地檢署起訴書指出，陳姓屋主於民國104年6月間委託陳姓房仲出售名下房產，雙方並簽訂一般委託銷售契約書。

起訴書指出，陳姓房仲明知屋主非自住且持有未滿2年，可能被課以特種貨物及勞務稅(即奢侈稅)，但他為迅速成交，竟選擇刻意隱瞞，而此房產也在1個月後以新台幣720萬元售出。

事後，陳姓屋主收到國稅局補繳稅款通知書，以違反「特種貨物及勞務稅條例」漏報稅款92萬元，並罰款23萬元。屋主憤而提告，檢察官依背信罪將陳姓房仲起訴。1051227

(中央社)