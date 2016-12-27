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12月27日中視午間新聞搶先看

今天12月27日的中視午間新聞搶先看：

已婚男勒死小三棄屍 發票揪凶手!

台南套頭女屍案件，死者身上發票成破案關鍵，警方依發票紀錄查出64歲梁姓男子涉案，昨晚在住處將他拘捕到案；嫌犯供稱不堪47歲魏姓女友借錢又出言嘲諷，才「失手」殺害，凌晨依殺人罪嫌移送法辦。

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明年大學減招近萬人 56科系恐蒸發!

少子化海嘯來襲，大學停招因應！全國大專院校106學年度的大學、碩士、博士班招收名額，日前由教育部核定減招9840人，比今年多減468人。全台的大學總計有56個系所將在106學年度消失。

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新制上路!禁散裝.價飆漲 吃蛋變奢侈?

為防疫問題，24日開始雜貨店、傳統市場及早餐店等零售或使用散裝雞蛋業者，不能再重複使用塑膠籃裝蛋，最高可開罰15萬元。之後蛋的成本必定會反應在價格上，蛋商抱怨成本大增，蛋價恐漲2到3成

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)