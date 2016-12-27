12月27日中視午間新聞搶先看
今天12月27日的中視午間新聞搶先看：
已婚男勒死小三棄屍 發票揪凶手!
台南套頭女屍案件，死者身上發票成破案關鍵，警方依發票紀錄查出64歲梁姓男子涉案，昨晚在住處將他拘捕到案；嫌犯供稱不堪47歲魏姓女友借錢又出言嘲諷，才「失手」殺害，凌晨依殺人罪嫌移送法辦。
=====
明年大學減招近萬人 56科系恐蒸發!
少子化海嘯來襲，大學停招因應！全國大專院校106學年度的大學、碩士、博士班招收名額，日前由教育部核定減招9840人，比今年多減468人。全台的大學總計有56個系所將在106學年度消失。
=====
新制上路!禁散裝.價飆漲 吃蛋變奢侈?
為防疫問題，24日開始雜貨店、傳統市場及早餐店等零售或使用散裝雞蛋業者，不能再重複使用塑膠籃裝蛋，最高可開罰15萬元。之後蛋的成本必定會反應在價格上，蛋商抱怨成本大增，蛋價恐漲2到3成
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。