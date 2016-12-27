核災食品公聽會爆衝突 亞協：鬧場不應該
近期政府針對日本核災地區食品召開公聽會，亞東關係協會秘書長蔡明耀上午表示，他看到新北市日前召開公聽會，還是有人在鬧場，他覺得「這是不應該」。既然開公聽會，「應該大家來坐下來你一言我一語，這樣才是溝通的方式」。
蔡明耀強調，台灣解禁日本核災地區食品「沒有時間表」。他說，事實上，日本一直期待台灣來處理日本食品管制問題，核災食品是不會進來；日本政府重視台灣及對台友好關係，日本一直沒有到世界貿易組織（WTO）對台灣提到，但他對南韓提告，
他強調，日本希望台灣用一個理性方式討論，理性討論日本食品解禁問題；日本要求科學根據，或按照WTO規定，以品項作為限制對象，而不是就區域禁止日本食品進口，這不合乎WTO規定。
他說，這次報紙提及「複合式食品」裡有一袋小醬油，這些醬油都是經過檢驗，政府機關檢驗後顯示都是合乎標準的。
參考國際做法，他指出，日本對所有世界各國，除中國大陸跟台灣外，五個地區食品都可以自由流通，而美國及歐盟的做法是凡事在日本可以流通，就可以從日本出口。
他說，日本有規定，14個縣的特定產品是在日本國內不能流通及販賣，如有些地方的香菇、鰻魚、或福島縣有些地區的米等，就不能夠出口美國，美國有關單位也會隨時配合日本的新規定來做調整，這個做法比較理性。
(旺報)
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