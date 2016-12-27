川普誓讓美國再偉大 陸學者：台獨恐成一步棋
聖多美普林西比與台灣斷交、俄羅斯駐土耳其大使遇刺身亡、菲律賓對中立場轉變、英國「脫歐公投」通過，大陸清華大學國際關係研究院院長閻學通認為，若將「黑天鵝」定義為多數人事先沒料到的事件，上述都是其中之一。針對台灣問題，閻學通認為，美國總統當選人川普有可能把「台獨」當作實現「讓美國再次偉大」的一步棋，因此若大陸採取「大事化小、小事化了」政策，可能很難解決今後中美在台灣問題上的衝突。
閻學通接受大陸《環球時報》專訪稱，最近的台灣事態發展較他預期範圍強烈，當時只預測川普會增加對台軍售，增強軍事合作，在國際上為台灣說話；但沒想到他會和蔡英文通電話，公開表示不遵守一中原則。
閻學通分析，自川普當選後，媒體對他的對中政策做出了許多連續性錯誤判斷；部分輿論先是興高采烈地論證川普是商人，所以他將改善中美關係。他表示，這種預測很奇怪，商人多種多樣，商人經歷怎麼成了對中政策的決定因素？
接下來又認為川普對台灣的態度是因為他缺乏外交知識、行為魯莽導致。閻學通認為，這種分析似乎缺乏合理性，就算川普缺乏外交知識，但他的團隊不缺，決定「英川通話」不是他個人的決策，而是團隊集體決定，這也不是什麼魯莽決定，而是反復考慮的結果。
閻學通說，既然川普已經明確說拿台灣當籌碼和中國談貿易交易，他懷疑川普就職後的政治目標限於貿易交易川普有可能把「台獨」當作實現「讓美國再次偉大」目標的一步棋，而這關係到「民族復興」的問題。
所以，閻學通認為，如果大陸採取「大事化小、小事化了」的政策，可能很難解決今後中美在台灣問題上的衝突。
(旺報)
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