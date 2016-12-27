家扶與茉莉二手書店攜手 號召捐舊書助弱勢

嘉筠（右）、慈均（左）即使家中經濟不佳，仍喜愛閱讀。（陳宜加攝）

家扶與茉莉二手書店攜手辦理「捐舊書惜舊物，傳愛到家扶」公益活動。（陳宜加攝）

「閱讀讓我和別人不一樣，感覺自己是獨特的。」目前就讀國二的高嘉筠，來自排灣族原民家庭，國小開始就喜歡閱讀，獨鍾歷史類書籍，尤其三國演義故事，即使熬夜也要看書。她說，享受自己獨處閱讀時光，難能可貴。

高嘉筠說，爸爸做工地、媽媽擔任清潔工，加上4個兄弟姊妹仍在就學，家中經濟並不寬裕，媽媽更曾說「連飯都吃不飽了，哪來的錢買書？」她偷偷存下零用錢，每2、3個月買1本書，迄今已藏書10多本，本本都是至寶。

根據家扶基金會去年「年弱勢兒少生活趨勢調查報告」，有近5成弱勢兒少缺乏參考書籍、每月學用品花費不到500元；更有超過8成自認有運動、美術、語文天份，卻因家庭經濟狀況而限制，顯見弱勢兒少學習環境與資源困境。

有鑒於此，家扶首度與知名茉莉二手書店攜手，明年1月1日起至2月28日，辦理「捐舊書惜舊物，傳愛到家扶」公益活動，號召民眾歲末清舊書、捐舊物，募得善款將建置6座茉莉書屋、1台行動圖書車，並辦理閱讀推廣活動。

家扶社會資源處長林秀鳳說，只要捐1本書、茉莉便捐出1元給家扶，也可以個人名義將收購所得款項全數捐出，茉莉即再加碼30％；若以捐1本書50元換算，最多可挹注66元。

茉莉資訊總監蔡維元說，辦理募書活動12年迄今，已累積900多萬元。營運長戴莉珍表示，每年歲末年初大掃除，不少書友均將愛書帶到茉莉，尋找下個落腳處，因此結合環保、公益與閱讀，邀書友共同做公益；林秀鳳透露，與茉莉展開為期3年募書計畫，透過募書捐款，目標每年250萬元。

「因為有讀書，我才能讀大學。」今年23歲的余慈均，來自瑞芳單親家庭，國中起接受家扶基金會扶助10年，雖然家中經濟不佳、學習資源匱乏，仍主動尋找免費或二手資源、半工半讀完成大學學業，今年更已從台大研究所畢業自立。

余慈均說，小時候因媽媽須工作賺錢，常把她丟在社區圖書館，「幾乎把圖書館的書都看完了」，最喜歡科普類書籍，曾夢想當太空人，也奠定她朝科學領域發展基礎，因為喜歡閱讀，培養閱讀速度與能力，對學業大有助益。

(中時)