禁止核災區食品進口 日本狀告南韓沒告台灣

日本福島核災五縣食品欲進口台灣屢被擋下，亞東關係協會秘書長蔡明耀表示，日本認為禁止特定地區進口不符合ＷＴＯ規定，之前已經在ＷＴＯ對南韓提告，但基於台日友好的關係，一直沒有到ＷＴＯ對我們提告。

日本福島核災後，南韓立即禁止進口福島等八縣地區的部分水產品，2013年更擴大封鎖八縣地區所有水產品，日本透過外交管道要求南韓撤銷禁令無效，去年五月向ＷＴＯ爭端解決機制組成的專家小組（WTO panel）提訴。

蔡明耀說，日本政府已經告了南韓，但是日本政府重視與台灣友好關係，一直沒有到ＷＴＯ對我們提告。日方一直希望我們用理性的關係討論日本食品解禁問題，要有科學根據。

蔡明耀指出，ＷＴＯ的規定應該要以「品目」作為禁止對象，而不是以區域禁止日本食品進口。當然，如果台灣政府為了國民安全做了這樣的規定，我們也不能指責任何人，可是核災事件已經過了五年，我們應該可以理性探討日本食品是否安全，參考國際上其他國家的做法。他強調，歐盟跟美國的做法就是「凡是可以在日本國內流通食品的就可以出口。」

(中時)